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لبنان | المجلس التنفيذي لأوجيرو: إجراءات تصعيدية في حال لم تقر المطالب

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

أوجيرو

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” في بيان، بعد اجتماع عقده صباح اليوم، في مقره في ​بئر حسن​، أنه “تأكد بعد التداول، من قيام مجلس إدارة الهيئة بإعداد اللازم وإرساله إلى ​وزير الاتصالات​. كما تأكد من قيام الوزير بإرسال المقترحات إلى الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ لإدراجها على جدول أعمال جلسة بعد غد ​الأربعاء​”.

ودعا “إظهارا لحسن النية، لجان تسليم ​المازوت​ إلى اتخاذ اللازم لتأمين الحد الأدنى المطلوب لتأمين استمرار عمل المرفق العام”، معلنا “استمرار الاضراب”، داعيا “الزملاء إلى متابعة دعمهم لقرارات النقابة والتزامها بانتظار ​تحقيق​ المطالب”.

وأكد أنه “سيقوم بكل الاجراءات التصعيدية، في حال عدم اقرار المطالب في جلسة مجلس الوزراء”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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