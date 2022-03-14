لبنان | بهاء الحريري في ذكرى 14 آذار: نحتاج الى انتفاضة جديدة تضع حدًّا للتمدد الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 4:03 مساءً

بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لثورة الأرز، أشار بهاء الحريري الى ان لبنان بات بحاجة الى انتفاضة جديدة تردع التمدد الايراني فيه.

وفي تغريدة على تويتر، قال الحريري : “بعد شهر على اغتيال والدي الشهيد، انتفض الشعب اللبناني في 14 آذار ضد الوصاية السورية، هاتفًا حرية سيادة استقلال” لافتا الى انه “بعد مرور 17 عامًا على انتفاضة الحرية، بتنا بحاجة إلى انتفاضة جديدة تضع حداً للتمدد الايراني”.

وأكد أن روح ثورة الأرز ستستمر حتى تحرير لبنان.