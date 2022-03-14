لبنان | أبو الغيط ملتقيًا ميقاتي: متأملٌ بمستقبل أفضل لهذا البلد العريق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 1:48 مساءً

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد ابو الغيط” عن أمله بمستقبل أفضل للبنان واصفا اياه بالبلد العريق.

كلام أبو الغيط جاء عقب زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد في السراي الحكومية، ناقش خلالها المجتمعون مجموعة من المواضيع على رأسها المبادرة الكويتية لإعادة لبنان الى الحضن العربي.

وبعد اللقاء، لفت أبو الغيط الى ان المبادرة العربية مازالت موجودة بصفة عامة ويمكن القول “اننا نأمل أن نتحرك”.

وردّا على سؤال ” من أي ناحية تستشعر الأمل بمستقبل لبنان؟”، اشار الى ان لبنان على موعد مع انتخابات قادمة وهي تساهم في تحقيق الاستقرار ولم الشمل وتشكيل حكومة جديدة وانطلاقة مع صندوق النقد الدولي لان المفتاح معه، وكل هذا يتوقف على التحرك السياسي اللبناني الداخلي لان الانتخابات ستكون حاسمة.

كذلك، قال أبو الغيط “تشرفت بمقابلة الرئيس ميقاتي وكان النقاش مفيدا للغاية، تناولنا خلاله الوضع اللبناني والانتخابات المقبلة، وتطرقنا الى الوضع الدولي وتأثيراته على الاوضاع في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وعلى لبنان والدول العربية”.

في سياق آخر، اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وفد من رئاسة الحكومة العراقية للبحث في اتفاقية التعاون المشترك بين لبنان والعراق في المجال الصناعي، وذلك في حضور وزراء المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن.