لبنان | إخباران ضدّ ابراهيم الأمين لتهجّمه على البطريركية المارونية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

تقدّم المحاميان إيلي محفوض وكلود الحايك بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الصحافي إبراهيم الأمين، كما تقدّم أعضاء الجبهة السيادية من أجل لبنان بإخبار مماثل، ردّاً التصريح التلفزيوني الذي أدلى به الأمين، واعتبر فيه أن “مشكلة لبنان تكمن في البطريركية المارونية وبكركي”.

واعتبر مقدّمو الإخبارين، أن “الكلام الصادر عن الأمين طائفي بامتياز، وينطوي على جرائم القدح والذم بالطائفة المارونية ورأسها وتلفيق أخبار كاذبة بحقها”. وشددوا على أن كلامه “يؤدي إثارة النعرات الطائفية التي يمكن أن تؤدي إلى الاقتتال الطائفي، بدليل ردود الفعل والتعليقات التي تبعت هذا التصريح، وانطوت كلّها على تحريض طائفي”.

وبعد تقديم الإخبار أدلى محفوض بتصريح من أمام قصر العدلي في بيروت، اعتبر فيه أن الأمين “لا يتهجّم على الكنسية المارونية فحسب، بل يهاجم كلّ لبنان وهو لا يفقه تاريخ البلد، وعليه أن يعلم أنه لولا البطريركية المارونية لم يكن ليحمل قلمه ولا يتجرّأ على فتح صحيفة تتحدث باللغة الصفراء.

ورأى أن “القضاء أمام امتحان كبير وعليه الّا يتذرّع أن هذا الصحافي ينتمي إلى مليشيا وليس لديه القدرة على استدعائه”.

وأكد محفوض أنه “ليس مقبولاً ملاحقة الأقلام الحرّة في لبنان، بينما من ينتمي إلى مليشيا “حزب الله” يبقى بمنأى عن الملاحقة”. وطالب القضاء بـ”استدعاء المخبر ضدّه وأن يمثل أمام القضاء المختصّ وتوقيفه وإنزال أشدّ العقوبات بحقّه”.