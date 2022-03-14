لبنان | مع اشتداد العاصفة.. إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 07:09 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 6:46 صباحًا

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الارز

كفردبيان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

القموعة – القبيات

مرجحين – مشمش

معاصر الشوف – كفريا

تنورين – حدث الجبة

تنورين – اللقلوق

ترشيش – زحلة.

وما زال المنخفض الجوي المصحوب برياح شمالية قطبية المنشأ يضرب لبنان ويستمر في الأيام المقبلة مع اشتداد البرودة بين الاثنين والثلاثاء فيما الثلوج تطال الجبال المتدنية.

وستبدأ الرياح القطبية بالانحسار التدريجي يوم الأربعاء لكنه من غير المتوقع عودة الاستقرار الكلي هذا الاسبوع.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: طقس غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط أمطار متقطعة ومتفرقة فيما الثلوج تتساقط على الـ ٧٠٠ ~ ٨٠٠ متر وفي البقاع.

درجات الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س، وتحذير من تشكل الجليد على الجبال

الثلاثاء: طقس غير مستقر بارد وممطر مع تشكل ضباب على الجبال فيما الثلوج تتساقط على الـ ٥٠٠ متر متر وفي البقاع. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٤ و٩ درجات ساحلا وبين -٥ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٢ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س، وتحذير من تشكل الجليد على الجبال.