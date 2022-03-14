لبنان | وزير الصناعة: لا نعرف متى تنتهي الأزمة الحاصلة وما مدى تأثيرها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أشار ​وزير الصناعة جورج بوشكيان​، إلى أنه “لم يتم طرح موضوع تأجيل ​الإنتخابات​ بسبب نقص التمويل”، مشدداً على أن “الحكومة ماضية بإجرائها بموعدها”.

ولفت في حديث تلفزيوني لقناة الـ”NBN”، إلى أنه “يجب المحافظة على ​السكر​ مثلاً ومراقبة كمياته، وعند تأكدي من وصول بواخر إضافية يمكن أن نحللها”، كاشفاً أن “لائحة ​المواد الغذائية​ الممنوعة من التصدير إلى الخارج والتي تم الإعلان عنها، كانت 8 صفحات لكن تم تخفيضها”.

ولفت بوشكيان، إلى “أننا سنأخذ بعين الإعتبار ​الأمن الغذائي​ والمستهلك اللبناني، في إبقاء باب التصدير”، مؤكداً “أنني متشدد كثيراً لناحية “الداتا”، وهي مهمة جداً”. وشدد على “أننا لا نعرف متى تنتهي الأزمة الحاصلة وما مدى تأثيرها”، كاشفاً أن “الأربعاء المقبل سنصدر قرارًا عبر مؤتمر صحفي، عن الشهادات الصناعية، لتسهيل الأمور”.

وأكد في حديثه، أن “أغلبية المصانع اللبنانية المسجلة ملتزمة بالمعايير والمقاييس، ونحن نسعى لإعطاء اللبناني أفضل منتج بأفضل سعر”، لافتاً إلى أن “هناك رقابة تتم على هذا الموضوع”.