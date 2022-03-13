لبنان | المدارس الكاثوليكيّة تعلن الإقفال في المناطق الجبليّة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 9:13 مساءً

أعلنت الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنانن، أنه نتيجة لإستطلاع الرأي الذي قامت به مع مندوبي المناطق ومع رؤساء المدارس حول تأثير العاصفة الثلجيّة على استمراريّة التعلم الحضوري، اقفال المدارس في المناطق الجبليّة أبوابها يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 آذار 2022.

كما سيصار الى إعتماد تقنيّة “التعلّم من بعد” أو “التعلّم غير المتزامن (asynchrone)” حيث أمكن، ويترك الخيار للمدارس الساحليّة بإعتماد التعلّم الحضوري أو “التعلّم من بعد” بحسب ظروف كلّ منها.