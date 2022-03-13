لبنان | تمارين تدريبية للجيش وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 14 / 3 / 2022 ولغاية 7 / 4 / 2022 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش، بتواريخ 18,11,10,9,2و19 / 3 / 2022، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب- حمانا، يتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية.