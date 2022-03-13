لبنان | عودة مشروطة الى التعليم.. ماذا جاء في بيان متعاقدي الرسمي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

اتّفقت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان على العودة المشروطة الى التعليم، بعد أن تم تنفيذ الاضراب التحذيري يومي الخميس والجمعة في 10 و 11 آذار، لإستكمال العام الدراسي رغم الصعوبات التي يعانيها الأساتذة والطلاب، من رسوم كلفة الإنتقال وغيرها من المشاكل، والتي ستؤثر حتما على إنتظام التعليم في المدارس والمعاهد الفنية.

وأملت اللجنة في بيان بعد اجتماعها أن لا تصل الأمور الى حائط مسدود والعودة الى إتخاذ إجراءات تصعيدية، بخاصة بعد التأخير الحاصل في دفع المستحقات والحوافز للأساتذة من قبل الجهات المعنية، ومنها الـ 35% من مستحقات العام المنصرم، والتي ىطالب بقبضها بأسرع وقت وعدم تجزئتها، وقالت :” حيث اننا أصبحنا في منتصف العام الدراسي، وحرصا منا على مستقبل الطلاب في التعليم المهني والتقني الرسمي، ومع بدء تحويل الحوافز، التي أصبحت لا تمثل شيئا من حيث قيمتها الشرائية، آلينا على أنفسنا وقبلنا بالتضحية كالمعتاد لإنقاذ العام الدراسي، وصونا لحقوق الطلاب في التعليم”.

وذكرت اللجنة بالمطالب والمستحقات التالية:

– 35% من مستحقات العام المنصرم.

– دفع ال 90$ من الجهات المانحة بشكل منتظم.

– نشر مرسوم بدل النقل في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

– مضاعفة أجر الساعة للمصنفين جامعيا.

– قانون العقد الكامل، مع المطالبة بتكثيف الدروس وتمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.

– قانون الضمان الاجتماعي.

– التثبيت والذي هو حقنا، ومطلبنا الدائم.