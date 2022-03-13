لبنان | وزير الصحة من طرابلس: خفضنا الهدر بنسبة تزيد عن 60%

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

رأى وزير الصحة العامة، فراس أبيض أن منطقة طرابلس والشمال مظلومة مع الدولة بعد حرمان متواصل، مشيرا إلى أن لا شك أن الأوضاع التي يمر بها البلد صعبة جدا، ودورنا مواصلة العمل لإيجاد مناعة مجتمعية لتخفيف ارقام كورونا، وخطتنا هي دعم مراكز الرعاية الصحية، وبالتالي دعم المستشفيات الحكومية والخيرية والخاصة، ولدينا برامج مدعومة ستوزع على المراكز الصحية، وهناك مشروع مهم للمستشفى الحكومي بالقبة مع الصليب الاحمر وجهات أخرى قيمته 10 ملايين دولار.

وأكد أبيض، خلال زيارته بلدية طرابلس، أن بعض المستشفيات الخاصة تستوفي من المرضى فواتير 500 و600 في المئة زيادة على الكلفة الحقيقية، والأمر سيأخذوه في الاعتبار عندما توزيع السقوف المالية على المستشفيات، مشددا على أنهم يدعمون المرضى في المستشفيات الخاصة لكن المريض لم يستفد من هذا الدعم، والاستشفاء والصحة من أبسط حقوق الانسان، آسفا أن هناك هدر في القطاع الصحي، وعلينا الاستفادة من ترشيد الصرف، ونحن خفضنا الهدر بنسبة تزيد عن 60 في المئة.

ودار البحث حول تطورات كورونا والوضع الصحي في طرابلس والمشكلات التي تواجه المستشفيات، لاسيما مع الجهات الضامنة والارتفاع الجنوني للأسعار نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وحول تطورات كورونا، قال وزير الصحة: “الارقام خفت، وهذا أمر جيد، لكن علينا اليقظة الدائمة، لان كورونا أثبت انه فيروس صعب، ولذلك علينا اغتنام الفرصة لزيادة المناعة المجتمعية عبر التحفيز لأخذ اللقاح، ونتوجه للجميع لأهلنا للاقبال على اللقاح قبل عودة الفيروس لاسمح الله اذا عاد وانتشر بسرعة”.

وحول دور الجهات الضامنة وعدم إستقبال المستشفيات للمرضى المضمونين، قال: “هناك حلحلة لهذا الموضوع، يوم الجمعة أخذ مجلس الضمان قرارا بدفع السلف المالية للمستشفيات التي كان يدفعها، وهذا يحل جزءا من المشكلة، وبالنهاية هناك مشكلة حول زيادة التعرفة لتتساوى مع الكلفة الحقيقية التي تدفعها المستشفيات”.

وعرض مدراء المستشفيات المشاكل التي تواجههم في عملهم، منها تحصيل حقوقهم المالية من الوزارة والجهات الضامنة، وعدم تجاوب مصرف لبنان والبنوك للحصول على اموالهم لدفع أجور العاملين وتكاليف تشغيل المستشفى، إضافة الى الارتفاع الجنوني لأسعار النفط والمعدات الطبية بعد حرب أوكرانيا، مؤكدين أن الحل يتطلب تعاون جميع الافرقاء وعدم الظلم في توزيع السقوف المالية على المستشفيات التي تستقبل المرضى الفقراء.