لبنان | بلدة جبيليّة من دون كهرباء منذ 4 أيّام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

ناشد أهالي بلدة مشمش الجبيلية المسؤولين والمعنيين كافة، لا سيما مؤسسة كهرباء لبنان، العمل على إعادة تأمين التيار الكهربائي الى البلدة بأسرع وقت، بعد انقطاع تام استمر أكثر من أربعة أيام.

ولفت الاهالي الى أنهم “وبعد مراجعات عديدة للمعنيين بهذا الخصوص من قبل الأهالي والمرجعيات المحلية، أفادنا مختار البلدة بأن الشركة الملتزمة للصيانة BUS اعربت عن عدم إمكانيتها القيام بأي عمل بسبب إضراب عمال وموظفي كهرباء لبنان، ما يعيق ويمنع قيامها بالأعمال اللازمة لأمور إدارية وفنية مرتبطة بالمؤسسة المذكورة”.