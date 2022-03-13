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لبنان | قيومجيان لباسيل: “يا ريتك قدمت جردة بإنجازاتكم بدل كذبة برامجكم”

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ثواني

ريشارد قيومجيان

غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق، ريشار قيومجيان عبر “تويتر” قائلا: “رئاسة جمهورية، حكومة موالية، أكبر تكتل نيابي، كل حصة المسيحيين في الدولة، وزارات أساسية خلال 12 سنة”.

وتابع: “نتيجة عهدكم: عزلة عربية، فقر، انهيار الليرة والاقتصاد، لا سيادة، لا بنى تحتية ولا كهرباء”.

وأضاف: “بعد 6 سنين يا ريتك عملت جردة بانجازاتكم بدل كذبة برامجكم وبخ الحقد والكراهية”.

تغريدة قيومجيان جاءت ردا على خطاب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في المؤتمر السنوي السابع للتيار.

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