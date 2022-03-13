لبنان | جعجع: “التيار” أبعد ما يكون عن منطق الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 6:15 مساءً

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، أنّ “القوات سعت بكلّ الطرق إلى إمكانية التفاهم مع الأفرقاء كافة فتوصلنا إلى التحالف مع بعضهم إلّا أنّ البعض الآخر لم يرغب بذلك لدواعٍ شخصية”.

واعتبر جعجع أنّه “ليست كل أكثرية مشابهة لأخرى، فهناك بعض الأكثريات تتصرّف كأقلية وتساوم مع الفريق الآخر للوصول إلى حلول “بالتي هي أحسن”، وبالتالي في حال نلنا الأكثرية سنحسن استخدامها من خلال العمل بشكل مختلف عما شهدناه في العامي 2005 و2009، إذ لن نقبل مثلاً بتشكيل حكومة (وحدة وطنية) كما كان يحدث سابقاً، باعتبار أنّ من لديه الاكثرية هو من يشكل الحكومة”.

وأضاف: “في حال عرقل الفريق الآخر عملية التشكيل وحاول تأليف أخرى، ستكون شبيهة بالحكومة الحالية التي شكلوها بالاكثرية التي يتمتعون بها في المجلس النيابي، وسيكون مشروعها بعيد من منطق الدولة الفعلية ومن إعادة بنائها. هذا ليس هدفهم، لأن لـ(حزب الله) مشروعاً آخراً كبيراً ليس له علاقة بلبنان، و(التيار الوطني الحر) أبعد ما يكون عن منطق الدولة”.

وتابع: “أيّ حكومة سيشكلها هذا الفريق لن تلقى تعاوناً على الصعيد الخارجي وبالتالي ستغرق البلد الى قعر قعر قعر جهنم، فيما نحن سنشكل حكومة اكثرية تتمتع بسياسة واضحة المعالم”.

واذ رأى أنّ “عملية التغيير ممكنة ولو أنها ليست سهلة وتحتاج إلى كباش ووقت ومسار طويل”، اعتبر جعجع ان “الامور بحاجة الى معالجة بمنطق ونفس آخر والا سنستمر بالنزول نحو الانهيار”.

واستطرد: “هناك إمكانية للفوز بالانتخابات، وهنا لا أقصد فوز (القوات) بمفردها، كما هناك إامكانية تحقيق التغيير، ولكن الأمر ليس سهلاً ولن يتحقق سوى بتكثيف الجهود، من هذا المنطلق نخوض الانتخابات النيابية ونسعى الى الفوز من أجل إنقاذ البلد”.

ولفت إلى أنّه “في كل لحظة يحاولون تأجيل الانتخابات أو تعطيلها مستخدمين طرقاً عدّة، منها طرح الميغاسنتر الذي لم يتوافق عليه في مجلس الوزراء، ولكن هذا لا يعني انهم استسلموا، بل ستستمر محاولاتهم بشكل يومي من أجل تطيير هذا الاستحقاق، وسنكون لهم في المرصاد”.

وأضاف: “نستبعد محاولة تعطيل أو تأجيل هذه الانتخابات على خلفية الرغبة الداخلية إلى جانب الضغوط العربية والدولية، وبالتالي حتى إشعار آخر، الانتخابات مستمرة في موعدها المحدد، ولو انهم حاولوا التحجج بموضوع تأمين الميزانية، إلّا أنّ مجلس الوزراء أقرها، والأمور متجهة نحو مسارها الصحيح رغم كل التباطؤ”، مذكراً باستعداد الاتحاد الاوروبي تأمين تكلفة إجراء الانتخابات.