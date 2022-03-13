لبنان | مع اشتداد البرودة.. هل تفتح المدارس أبوابها غدا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أنه “نظراً للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة وثانوية ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، يوم غد الإثنين، وذلك بحسب موقع المدرسة، مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها”.

وفي الإطار، ما زال المنخفض الجوي المصحوب برياح شمالية قطبية المنشأ يضرب لبنان ويستمر في الأيام المقبلة مع اشتداد البرودة بين الاثنين والثلاثاء فيما الثلوج تطال الجبال المتدنية.

وستبدأ الرياح القطبية بالانحسار التدريجي يوم الأربعاء لكنه من غير المتوقع عودة الاستقرار الكلي هذا الاسبوع.