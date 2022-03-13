لبنان | جنبلاط يرسل برقية تعزيه لأمير الكويت بوفاة احمد الخطيب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معزّياً بوفاة النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي الدكتور أحمد الخطيب.

وجاء في نص البرقية: “نتقدم من سموّكم الكريم، ومن الشعب الكويتي الشقيق، ومن آل الخطيب الأكارم، بالتعزية الخالصة بوفاة العضو الأسبق في مجلس الأمة الكويتي الراحل الدكتور أحمد محمد الخطيب، الذي يزخر سجله بالعمل الحثيث لأجل الكويت، وقد كان له المساهمة البارزة في كتابة دستورها وفي النضال لأجل تطورها والديمقراطية والحريات فيها، كما كان أيضاً من مؤسسي حركة القوميين العرب وتحفل مسيرته بالمواقف والمحطات التي كانت منطلقاً لتعزيز النضال من أجل القضايا العربية المشتركة وفي طليعتها قضية فلسطين، وقد جمعته بالراحل الشهيد كمال جنبلاط علاقة معرفة ونضال وتعاون. رحمه الله، وأسبغ عليكم ثوب العافية والسلامة، وعلى الكويت ثوب الازدهار والتطور والاستقرار”.

كما أبرق جنبلاط إلى آل الخطيب وأسرة الراحل للغاية ذاتها.