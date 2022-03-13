لبنان | بالفيديو.. اطلاق نار ومحاولة اقتحام ثكنة للجيش في بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 41 دقيقة

تجمّع عددٌ من المواطنين من آل رباح أمام ثكنة الجيش في بلدة شعث في بعلبك، وحاولوا اقتحامها كردّة فعل على وفاة الشاب غابي حسن رباح الذي أطلق النار عليه عند مروره على حاجز أمام الثكنة، ما أدّى الى وفاته، وجاء اطلاق النار احتجاجًا على حادثة مقتل شاب وكان قد أورد بيان سابق للجيش أنه لم يمتثل لأوامر العناصر بالتوقف حيث أطلقوا النار على السيارة وأصيبت وانحرفت عن مسارها واصطدمت بعمود كهرباء ما أدى لمقتله.

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 / 3 / 2022 وأثناء تشييع جنازة الشاب غابي رباح في بلدة شعت – البقاع، أطلق عدد من المشيعين النار في الهواء أثناء الاحتجاج أمام مركز الجيش في المنطقة، ما اضطر العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ومنعهم من الدخول.