لبنان | وفد اتحاد نقابات محافظة بيروت يلتقي بيرم والاسمر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 11:01 صباحًا

التقى وفد من اتحاد نقابات محافظة مدينة بيروت برئاسة شفيق صقر كلا من وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، معرباً الوفد عن شكره لهما في ما تم انجازه في لجنة المؤشر بالنسبة للقطاع الخاص، وللدور الايجابي للوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خصوصا رفد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأكثر من الف و١٠٠مليار ليرة.

وصرح رئيس الاتحاد شفيق صقر رفضه لتجزئه المساعدة الاجتماعية ٦٠في المئة منها عبر المصارف وال٤٠في المئة في البطاقة المصرفية، التي احيلت على التقاعد بعد ان رفضها اصحاب محطات المحروقات ومن ثم اصحاب السوبرماركت طالبا من المسؤولين ان يتم دفع هذه المساعدة ١٠٠في المئة كي يتمكن الموظف في القطاع العام من تكملة شهره بأقل الخسائر الممكنة، بعد ان ارتفعت الاسعار مستغلين التجار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.

وطالب الحكومة الضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار، الذين لا يرحمون ولا يتأثرون بالاوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن في هذه الايام، بعد ان تمكنت لجنة المؤشر من نحقيق بعض الاشياء التي تساعده على الصمود ونحن نطالب اليوم لجنة المؤشر بتصحيح جديد للاجور .

وانهى صقر تصريحه بالقول :لا يمكن ان نبقى صامتين على الاذلال الذي نعيشه ولا على عدم اكتراث المسؤولين لمعالجة مشاكلنا .