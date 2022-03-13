لبنان | تراجع طفيف في سعر الدولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 13 مآذار 2022، ليتراوح بين 22500 – 22550 ليرة لكل دولار مقابل 22600 – 22650 ليرة لكل دولار أمس السبت.

وكان الخبراء قد ردّوا ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى سببين، الأول زيادة الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وهذا الارتفاع يتحمّل مسؤوليته التجار. أما السبب الثاني فهو تدخل سياسي في سوق الدولار.

وأشاروا في تصريحات لوسائل الإعلام إلى أن الأزمة الحقيقية هي الشح بالدولار، مشددين على ضرورة أن تبرم الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي اليوم قبل الغد وإلا فنحن بطريقنا نحو الأسوأ، بحسب تصريحات نقلتها “صوت كل لبنان”.

يأتي ذلك وسط توقعات أن يسجل الدولار مزيدا من الارتفاع في الفترة القادمة، لأننا في تنافسية مع الدول لجهة الاستيراد.