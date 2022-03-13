لبنان | صعوباتٌ تطوّق تأمين الطحين والمواد الغذائية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 8:23 صباحًا

لم تقتصر تداعيات الحرب الروسية على الاراضي الاوكرانية وحسب، بل تخطت حدودها منتقلة الى العالم الأجمع بسبب ما تمثله هذه الدولة على صعيد الاقتصاد العالمي.

اذ بدأت الدول التي تعتمد على اوكرانيا في استيراد الطحين والزيوت والمواد الغذائية، تتوجّس فقدان هذه المواد الحيوية من أسواقها.

في هذا السياق، نقلت الـ «الديار» عن مصدر وزاري، بأن هناك صعوبات تواجه الجهود التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية لتوفير وتسهيل تأمين المواد الغذائية الاساسية بسبب الاضطراب الكبير في السوق العالمية والتهافت على هذه المواد جراء تداعيات حرب اوكرانيا، لكنه استدرك قائلا ان هناك اتصالات ومساعي مستمرة للمساعدة في حل هذه المعضلة، خصوصا ان حاجة الاستهلاك اللبناني هي صغيرة بالنسبة لدول أخرى.

وطمأن المصدر الى ان هناك مخزونا من الطحين والزيوت والسكر وباقي المواد الغذائية يكفي شهرين، وان الجهات المعنية تركز على تأمين كميات جديدة في فترة وجيزة.

وفي السياق نفسه اشار نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد الى «ان هناك تهديدا للامن الغذائي بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا وبسبب قرار بعض الدول وقف تصدير المواد الغذائية»، وقال انه «بعد شهرين يمكن ان نشهد ازمة كبيرة اذا لم نتمكن من استيراد المواد الغذائية»، داعيا المواطنين الى عدم التهافت وتخزين هذه المواد.

والسؤال ايضا: كيف سيذهب الناخبون الى صناديق الاقتراع بينما باتوا بين مطرقة انقطاع الكهرباء الكامل وفواتير اصحاب المولدات الذين بشروا بمضاعفة هذه الفواتير بسبب ارتفاع سعر مادة المازوت؟