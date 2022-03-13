لبنان | عوني الكعكي: عون متخصص في الفراغ… وإسرائيل فجرت بيروت في 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:09 صباحاً - حلّ نقيب الصحافيين في لبنان عوني الكعكي ضيفا على الاعلامي رودولف هلال ضمن برنامج “المجهول” عبر صوت بيروت انترناشونال.

وفي بداية الحلقة، اختار الكعكي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليسأله: “ماذا فعل للبلد؟”

وعن رئاسة النقابة، قال الكعكي ان تركيبة البلد “طائفية”، ولا نستطيع ان نبدّل في موقع واحد فقط، قائلا ان من يريد ان يتهمني اتهاما ما ليثبت اتهامه اولا.

ورأى ان اليوم هناك فوضى في الاعلام، حيث ان المواقع الالكترونية تصدر من خلال المجلس الوطني للاعلام، وهو من يعطيهم الرخص.

اما عن الثورة اللبنانية، اعتبر الكعكي ان الثورة هي نتيجة الناس الذين يسعون الى التغيير، مضيفا ان في كل بلد ديمقراطي هناك ثورة، واكد ان قسم كبير من ثوار 17 تشرين كان محقا اما الاخرين فلا.

كما اشار الى ان الاحزاب دخلت في الثورة، لافتا الى ان الثورة فشلت لانها لم تحقق شيئا.

وعن الانتخابات النيابية، قال ان الجميع يريد حصول الانتخابات، ولكن هناك مشروع آخر ان لا تحصل هذه الانتخابات وان يحصل الفراغ، الا ان الرئيس عون هو الرجل المتخصص في الفراغ.

ورأى الكعكي انه لم يمر علينا مثل عهد الرئيس عون، ولم تصل الامور في لبنان الى ما وصلت اليه اليوم. وتابع ان السياسة تلعب في الاقتصاد، وهذا ما “يخرّب” البلد.

وفي سياق الحديث، لفت الى ان لبنان هو دولة سياحية ولا خوف عليه.

اما عن القضاء اللبناني، فقال ان القضاء في لبنان مسيّس، ولا ثقة به، ورأى ان القاضية غادة عون تشتغل سياسة وليس قضاء، واطالبها بأن تشتغل قضاء وان لا تميل الى السياسة.

وعن انفجار مرفأ بيروت، أعلن الكعكي ان اسرائيل من فعلت جريمة المرفأ ولا احد يتجرأ على قول هذه الحقيقة.

واعتبر انه لا يرى النائب جبران باسيل رئيسا للجمهورية، قائلا: “لا في الحلم”، اما عن الامين العام لحزب الله، فلم يعلق على صورته، لافتا الى انه لا يحب ان يعلّق على رجال الدين.

وعن الرئيس نبيه بري، قال الكعكي: “حبيب قلبي”، وعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر انه “عيّش اللبنانيين كملوك، وسيعرف الشعب قيمته قريبا”.