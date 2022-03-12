لبنان | بيرم: نواجه التطبيع في المناهج

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار وزير العمل ​مصطفى بيرم​، خلال احتفال تجمع المعلمين في ​جبل لبنان​ والشمال لمناسبة ​عيد المعلم​، برعاية، في مركز الامام علي الثقافي في المعيصرة – ​كسروان​، الى “ضرورة الالتزام برسالة التعايش من خلال الوثيقة التي اعلنها ​الامام موسى الصدر​ وبالآداء الذي كرسته ​المقاومة​، عندما مارست فن العفو والمرحمة واعادة الشمل للبنان”.

واضاف: “لبنان له رمزية كبيرة جدا، ومن اهم الردود على العدو الصهيوني الذي يهدف الى الاصطفاف العرقي ان نحافظ على التعددية، ونحن أكثر من حافظ ونحافظ عليها، لأننا قدمنا أغلى ما لدينا من شباب يزهرون في هذه الارض ويزرعون فيها الحب والرحمة، ونحن معكم في مشاريعكم ونواجه التطبيع في المناهج ونبني مناهح على اسس وطنية، تجمع الوطن بكل أطيافه وفئاته”.