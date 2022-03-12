لبنان | إلغاء هذه الرحلات الجوية بسبب العاصفة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعلن شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن إلغاء رحلاتها هذا المساء ١٢ آذار ٢٠٢٢ من والى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت من والى مطار إسطنبول بسبب العاصفة الثلجية. جميع المسافرين سيتم إعادة ترتيب حجوزاتهم على متن رحلات الأحد ١٣ آذار ٢٠٢٢.

ويواجه لبنان منخفض جوي منذ يومين وتساقط للثلوج على علو الـ 700 متر، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سيبقى مسيطرا على لبنان حتى الثلاثاء القادم مع تساقط للثلوج وتكون الجليد على مستوى ٥٠٠ متر مع درجات حرارة متدنية.