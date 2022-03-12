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لبنان | تدابير سير غدا في الناقورة

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تدابير سير

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة ما يلي: “يقام صباح يوم غد الأحد 13-3-2022، سباق الركض، من تنظيم نادي إيليت الرياضي بإشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى، وذلك على الطريق الساحلي لبلدة الناقورة- قضاء صور.

لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتبارا من الساعة 7,30 من التاريخ المذكور ولحوالى /4/ ساعات، تدابير السير التالية: منع مرور السير من مدخل مرفأ الناقورة- مركز الجيش اللبناني باتجاه بلدة البياضة لمسافة /5/ كلم ذهابا وايابا، وتحويله إلى الطرقات الفرعية.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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