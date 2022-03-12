لبنان | ضبط كميات كبيرة من الزيت النباتي كانت معدّة للتصدير الى الخارج

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 5:03 مساءً

يحظى لبنان دائما بحصة الاسد من تداعيات الأزمات العالمية، فبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لاحت في الأفق أزمات طحين ومحروقات وزيوت وغيرها من المواد الأساسية.

وعادت المحطات والمحال التجارية، لتشهد طوابير من المواطنين يتهافتون لشراء المنتجات وتخزينها، خوفا من فقدانها.

وعلى غرار تخزين المحروقات وتهريبها في الصيف الماضي، يعمد بعض التجار الى تخزين أنواع من الزيوت بهدف تصديرها الى الخارج، وتحقيق مكاسب مادية على حساب اللبنانيين وأمنهم الغذائي.

وفي هذا الاطار، قام وزير الصناعة جورج بوشكيان بضبط انواع من الزيوت النباتية كانت معدة للتصدير الى الخارج.

وأشارت الـ lbc الى ان وزير الصناعة قد ضبط كمية من 7300 غالون من الزيت النباتي معدة للتصدير الى الخارج من مرفأ بيروت.

وعلى الفور، أعطى بوشكيان توجيهاته بمنع تصديرها.