لبنان | إنقاذ طاقم سفينة لبنانية من الغرق في الاسكندرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أنقذت الجهات المختصة بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية طاقم سفينة بضائع لبنانية الجنسية تعرضت للغرق خارج المخطاف الخارجي لميناء الإسكندرية.

وتمكنت هيئة ميناء الإسكندرية، بإشراف الربان طارق شاهين من انقاذ السفية “إيلا” بعد تلقيها إشارة استغاثة.

واشارت المعلومات الى ان السفينة «ايلا» لبنانية الجنسية وتحمل 3 أطنان و900 كجم حديد خردة.

وعلى الفور، انتقل رجال الإنقاذ والجهات المختصة وتبين حدوث ميل للسفينة التي يبلغ طولها 98 مترا، وغاطس 5 أمتار على أحد جوانبها، حيث تم إنقاذ طاقمها المكون من 9 سوريين وهندي الجنسية.

كذلك، تبين أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها.

وباشرت النيابة العامة التحقيق وسؤال طاقم السفينة لتحديد سبب غرقها ومدى حدوث تلوث بيئي.