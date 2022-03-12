لبنان | توقيف شخص في الحدث لقيامه بأعمال احتيالية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

اوقفت قوة تابعة لمكتب مكافحة الجرائم المالية مواطنًا لبنانيا يقوم بأعمال احتمالية وترويج شيكات مزورة في عدد من المناطق اللبنانية.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن المكتب تلقى معلومات عن الشخص الذي حددت هويته بعد عمليات استقصاء وتحريات مكثفة، لافتة الى انه يدعى ر. ن (من مواليد عام 1977، لبناني) وهو مطلوب بموجب 11 ملاحقة قضائية بجرائم احتيال، استعمال مزور وتزوير، وشك دون رصيد.

وبتاريخ 10-3-2022 وبعد عملية رصد وتعقب، أوقفته قوة من المكتب في محلة السانت تيريز- الحدت.

الى ذلك، اعترف الموقوف بما نسب إليه وأنه قام منذ شهر حزيران من العام 2020 حتى تاريخه بحوالى 7 عمليات بيع شيكات مزورة بتواريخ مختلفة، كما تبين أنه يستعمل في تنقلاته هوية مزورة عائدة لشخص آخر.

وختم البلاغ: “لذلك، وبناء على اشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون، ثكنة العقيد جوزيف ضاهر، أو الاتصال على الرقم 290881-01، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.