لبنان | القبض على شبكة ترويج مخدرات في جبل لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 3:01 مساءً

تمكنت دورية تابعة لشعبة المعلومات في الأمن الداخلي من القبض على شبكة ترويج مخدرات ناشطة في مناطق جبل لبنان.

وفي التفاصيل، تلقت الشعبة معلومات تفيد بوجود عصابة تعمل في ترويج المخدرات، باشرت على اثرها الاجراءات لتوقيف عناصرها.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى كشف هويتهم جميعا، وهم كل من اللبنانيين: و. م. (مواليد العام 1980) مطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات وشيك دون رصيد.

ح. ب. س. (مواليد العام 1970) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات، س. ر. (مواليد العام 1992)، ع. ج. (مواليد العام 1972)، وم. ج. (مواليد العام 2004). بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم.

بعدها، داهمت إحدى دوريات الشعبة منزل الأول في محلة السبتية وألقت القبض عليه وبرفقته الثاني، تزامنا تم توقيف الثالث. كما نصبت دورية أخرى كمينا محكما للرابع والخامس في محلة نهر الموت أسفر عن توقيفهما على متن رابيد لون أبيض. وعثر بحوزتهم على كمية من مادة الكوكايين، هواتف خلوية، ومبالغ مالية.

بتفتيش منزل الأول في السبتية ضُبط “76,4”غ قائم من مادة الكوكايين داخل 3 علب بلاستيكية، أدوات تستخدم في توضيب المخدرات، علبة بلاستيكية تحتوي على آثار الكوكايين، ميزان حساس.

وقد اعترف (و. م.) و(س. ر) بتجارة وترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق جبل لبنان، فيما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات وتمويل الأول لشرائها وترويجها وأنه يستحصل عليها منه لتعاطيها. كذلك اعترف (ع. ج.) و(م. ج.) بقيامهما بنقل المخدرات من البقاع إلى بيروت لتوزيعها على المروجين.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.”