لبنان | اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: للعودة الى الشارع والساحات

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 1:59 مساءً

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) الى العودة الى الاحتجاجات في الشارع والساحات، معتبرًا انّ التغيير في لبنان لن يحصل الا بهذه العودة.

كلام الاتحاد جاء في بيان، انتقد فيه “عودة طوابير الذل وفقدان المواد الغذائية والزيوت عن رفوف السوبر ماركات رغم الارتفاع الجنوني للاسعار، واستغلال كارتيل المحروقات والمواد الغذائية والطحين للحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا”، متسائلا عن الاجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء لتحقيق الأمن الغذائي، اذ قال: ” ها هو مجلس الوزراء يبشرنا بإجراءات لتحقيق الامن الغذائي، فعن أي أمن غذائي يتحدثون وما هي الصادرات التي يصدرها لبنان؟”.

كما أعرب عن استغرابه “قيام نقابة اصحاب الافران برفع سعر ربطة الخبز لتصبح 12 ألف ليرة للربطة دون التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة”، داعيا “للنزول الى الشارع والساحات لاسقاط حكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته، حكومة الكارتيلات ومخازن الدواء والطحين والزيوت والمحروقات، حكومة إفقار وتجويع شعب بأكمله، حكومة السوق السوداء للدولار وشريكها حاكم مصرف لبنان”.

وختم البيان: “لا تغيير إلا في الشارع، لا تغيير إلا بعودة الشعب الى الساحات”.