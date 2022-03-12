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لبنان | فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن فوج حرس ‏مدينة بيروت أوقف في منطقة الكرنتينا (مسلخ بيروت) أحد السارقين ‏متلبساً خلال قيامه بسرقة كابلات وأسلاك كهربائية من داخل مبنى ‏المسلخ بعد دخوله اليه خلسةً، حيث تنبه له العناصر المولجة حراسة ‏المبنى وقاموا بتوقيفه على الفور، حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى ‏أ.ح، مواليد عام 2003، تم سوقه وتسليمه مع المضبوطات التي كانت ‏بحوزته الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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