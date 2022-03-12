لبنان | فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن فوج حرس ‏مدينة بيروت أوقف في منطقة الكرنتينا (مسلخ بيروت) أحد السارقين ‏متلبساً خلال قيامه بسرقة كابلات وأسلاك كهربائية من داخل مبنى ‏المسلخ بعد دخوله اليه خلسةً، حيث تنبه له العناصر المولجة حراسة ‏المبنى وقاموا بتوقيفه على الفور، حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى ‏أ.ح، مواليد عام 2003، تم سوقه وتسليمه مع المضبوطات التي كانت ‏بحوزته الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎