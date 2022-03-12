لبنان | فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً‎ ‎

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن فوج حرس مدينة بيروت أوقف في منطقة الكرنتينا (مسلخ بيروت) أحد السارقين متلبساً خلال قيامه بسرقة كابلات وأسلاك كهربائية من داخل مبنى المسلخ بعد دخوله اليه خلسةً، حيث تنبه له العناصر المولجة حراسة المبنى وقاموا بتوقيفه على الفور، حيث تبين أنه سوري الجنسية يدعى أ.ح، مواليد عام 2003، تم سوقه وتسليمه مع المضبوطات التي كانت بحوزته الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً
فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً
فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً
فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً
فوج حرس بيروت أوقف أحد السارقين متلبساً