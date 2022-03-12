لبنان | نصراوي يكشف لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن المنتجات المستثناة من ‏قرار “الصناعة” ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 11:17 صباحًا

تعليقاً على قرار وزير الصناعة جورج بوشكيان بحظر تصدير مواد ‏الغذاء المصنعة في لبنان، قال نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج ‏نصراوي: “نحن كجمعية صناعيين وصناعيين ونقابة أصحاب الصناعات ‏الغذائية مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالاتفاق مع بوشكيان بمنع ‏تصدير المواد الغذائية حفاظاً على استمرارية الامن الغذائي للشعب ‏اللبناني”.‏‎ ‎

وأشار نصراوي في حديث لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ‏‏إلى ان ‏القرار يشمل كل المنتجات الغذائية، كاشفاً عن أنه أجرى اتصالاً مع ‏بوشكيان الذي أوضح انه سيكون هناك استثناءات تحدَد الاثنين خلال اجتماع ‏مع الأخير حفاظاً على التصدير الذي يدخل العملة الصعبة الى لبنان.‏

وأكد أن أهم المنتجات الغذائية التي يجب عدم تصديرها خوفاً من النقص ‏في السوق المحلي هي الزيت النباتي الذي يستورد منه حوالي ٨٠٪؜ من ‏أوكرانيا، إضافةً الى القمح الذي يحرص وزير الصناعة على تأمين ‏رغيف الخبز للمواطن اللبناني.‏‎ ‎

وقال: “أما المنتجات التي سيتم استثناءها هي المعلبات البن المكسرات ‏العصائر والمياه”.‏ ولفت نصراوي ‏الى ان قيمة صادرات لبنان بلغت في السنة الاخيرة ‏حوالي ٢ مليار و٧٠٠ ألف دولار بعدما كانت سابقاً قد وصلت الى ‏حوالي ٤ مليار ونصف.‏‎ ‎

ورأى ان اسعار المواد الغذائية سترتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد ‏الاولية التي يستوردها لبنان، مشيراً إلى أن مجمل الصناعات في لبنان ‏هي صناعات تحويلية والقليل من المنتجات التي تصنع ١٠٠٪؜ في لبنان ‏كالخضار وبعض منتجات الحبوب.‏

وأوضح أن ارتفاع كلفة الشحن بسبب ارتفاع اسعار المحروقات ستنعكس ‏على ارتفاع الأسعار.‏ وتطرق الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي سيما وبعد قرار ‏المملكة العربية السعودية بمنع دخول المنتجات اللبنانية ما أثّر سلباً على ‏القطاع، اذ ان هناك بعض المصانع التي تصدر فقط الى السعودية.‏

وطمأن نصراوي أن مخزون الزيت والقمح يكفي لمدة شهر ونصف ‏الشهر، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تأمين بدائل قبل نفاذ المخزون ‏مؤكداً انه لن يكون هناك انقطاع في هذه المواد.‏