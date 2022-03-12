لبنان | نصراوي يكشف لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن المنتجات المستثناة من ‏قرار “الصناعة” ‏

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آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 11:17 صباحًا
سوبرماركت
تعليقاً على قرار وزير الصناعة جورج بوشكيان بحظر تصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان، قال نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي: “نحن كجمعية صناعيين وصناعيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالاتفاق مع بوشكيان بمنع تصدير المواد الغذائية حفاظاً على استمرارية الامن الغذائي للشعب اللبناني”.
وأشار نصراوي في حديث لموقع “صوت بيروت انترناشونال” إلى ان القرار يشمل كل المنتجات الغذائية، كاشفاً عن أنه أجرى اتصالاً مع بوشكيان الذي أوضح انه سيكون هناك استثناءات تحدَد الاثنين خلال اجتماع مع الأخير حفاظاً على التصدير الذي يدخل العملة الصعبة الى لبنان.
وأكد أن أهم المنتجات الغذائية التي يجب عدم تصديرها خوفاً من النقص في السوق المحلي هي الزيت النباتي الذي يستورد منه حوالي ٨٠٪ من أوكرانيا، إضافةً الى القمح الذي يحرص وزير الصناعة على تأمين رغيف الخبز للمواطن اللبناني.
وقال: “أما المنتجات التي سيتم استثناءها هي المعلبات البن المكسرات العصائر والمياه”. ولفت نصراوي الى ان قيمة صادرات لبنان بلغت في السنة الاخيرة حوالي ٢ مليار و٧٠٠ ألف دولار بعدما كانت سابقاً قد وصلت الى حوالي ٤ مليار ونصف.
ورأى ان اسعار المواد الغذائية سترتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد الاولية التي يستوردها لبنان، مشيراً إلى أن مجمل الصناعات في لبنان هي صناعات تحويلية والقليل من المنتجات التي تصنع ١٠٠٪ في لبنان كالخضار وبعض منتجات الحبوب.
وأوضح أن ارتفاع كلفة الشحن بسبب ارتفاع اسعار المحروقات ستنعكس على ارتفاع الأسعار. وتطرق الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي سيما وبعد قرار المملكة العربية السعودية بمنع دخول المنتجات اللبنانية ما أثّر سلباً على القطاع، اذ ان هناك بعض المصانع التي تصدر فقط الى السعودية.
وطمأن نصراوي أن مخزون الزيت والقمح يكفي لمدة شهر ونصف الشهر، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تأمين بدائل قبل نفاذ المخزون مؤكداً انه لن يكون هناك انقطاع في هذه المواد.