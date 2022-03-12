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لبنان | في عكار.. 50 بلدة بلا كهرباء منذ 10 أيام

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كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

شمعة

دعا رئيس بلدية مشحا طلال علوش، المعنيين الى “تأمين التيار ‏الكهربائي للبلدة وإصلاح الاعطال، حيث تعاني منذ أكثر من 10 أيام ‏و50 بلدة عكارية من انقطاع الكهرباء”.‏
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وسأل: “إذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان عاجزة مادياً عن إصلاح ‏الأعطال، فأين هم النواب والمرشحون والمفاتيح والمال الانتخابي ‏والبلديات ورجال الأعمال ورؤوس الأموال وجماعة الصف الأول؟”.

يذكر أن لبنان يعاني خلال أزمته الاقتصادية الأسوأ في التاريخ الحديث من نقص حاد في الوقود.

وتتفرع أزمة الوقود في لبنان عن أزمة مالية أوسع أرهقت الاقتصاد اللبناني منذ 2019. ويصنّف ثلاثة أرباع اللبنانيين بأنهم فقراء، بحسب الأمم المتحدة. وقد فقدت العملة اللبنانية على مدى العامين الماضيين 90 في المئة من قيمتها.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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