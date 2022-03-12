لبنان | في عكار.. 50 بلدة بلا كهرباء منذ 10 أيام

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

دعا رئيس بلدية مشحا طلال علوش، المعنيين الى “تأمين التيار ‏الكهربائي للبلدة وإصلاح الاعطال، حيث تعاني منذ أكثر من 10 أيام ‏و50 بلدة عكارية من انقطاع الكهرباء”.‏

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وسأل: “إذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان عاجزة مادياً عن إصلاح ‏الأعطال، فأين هم النواب والمرشحون والمفاتيح والمال الانتخابي ‏والبلديات ورجال الأعمال ورؤوس الأموال وجماعة الصف الأول؟”.

يذكر أن لبنان يعاني خلال أزمته الاقتصادية الأسوأ في التاريخ الحديث من نقص حاد في الوقود.

وتتفرع أزمة الوقود في لبنان عن أزمة مالية أوسع أرهقت الاقتصاد اللبناني منذ 2019. ويصنّف ثلاثة أرباع اللبنانيين بأنهم فقراء، بحسب الأمم المتحدة. وقد فقدت العملة اللبنانية على مدى العامين الماضيين 90 في المئة من قيمتها.