لبنان | “التجمع الطبي” يسأل: ما حقيقة وفاة 7 مساجين؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تساءل رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية ‏الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا في ‏بيان، عن “حقيقة وفاة 7 سجناء، بسبب عدم حصولهم على الدواء ‏والعلاج إضافة الى حالات جرب في السجون مما يشكل خطر انتقال ‏العدوى الى الآخرين”.‏

وطالب التجمع وزارة الصحة، “التي يتبع لها النظام الصحي في لبنان، ‏بإنشاء مستشفى ميداني للسجناء، الذين يجب أن يعاملوا كمواطنين ينطبق ‏عليهم حق الرعاية والطبابة والاستشفاء وتأمين الدواء”، كما طالب ‏بـ”تشكيل لجنة طبية طارئة لتبيان حقيقة ما يجري في السجون”.‏

يذكر أنه كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وفاة 7 مساجين خلال ‏الشهر الماضي بسبب تعذر تأمين علاج الكثيرين ‏من المرضى ‏السجناء ‏في ظل أزمة الغذاء داخل سجون لبنان جراء ‏تخفيف عدد الوجبات ‏والكميات التي تُقدم للسجناء ‏نتيجة الأزمة ‏الاقتصادية والمالية التي يرزح ‏تحتها البلد منذ عامين.‏