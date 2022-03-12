لبنان | “التجمع الطبي” يسأل: ما حقيقة وفاة 7 مساجين؟

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الأطباء
تساءل رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا في بيان، عن “حقيقة وفاة 7 سجناء، بسبب عدم حصولهم على الدواء والعلاج إضافة الى حالات جرب في السجون مما يشكل خطر انتقال العدوى الى الآخرين”.
وطالب التجمع وزارة الصحة، “التي يتبع لها النظام الصحي في لبنان، بإنشاء مستشفى ميداني للسجناء، الذين يجب أن يعاملوا كمواطنين ينطبق عليهم حق الرعاية والطبابة والاستشفاء وتأمين الدواء”، كما طالب بـ”تشكيل لجنة طبية طارئة لتبيان حقيقة ما يجري في السجون”.
يذكر أنه كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وفاة 7 مساجين خلال الشهر الماضي بسبب تعذر تأمين علاج الكثيرين من المرضى السجناء في ظل أزمة الغذاء داخل سجون لبنان جراء تخفيف عدد الوجبات والكميات التي تُقدم للسجناء نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها البلد منذ عامين.