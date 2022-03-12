لبنان | دولار السوق السوداء على حاله

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 10:31 صباحًا

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم السبت استقراراً إذ تراوح ما ‏بين الـ22650 ليرة لبنانية للشراء و22600 ليرة لبنانية للبيع.‏

يذكر أنه شهدت سوق المحروقات الثلاثاء زيادة كبيرة في الأسعار، ‏على خلفية ارتفاعات كبيرة عالمية في سعر النفط متأثرة بالارتفاع ‏العالمي لبرميل النفط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.‏

وزاد سعر صفيحة البنزين “95 أوكتان” 28000 ليرة لبنانية، ‏والـ”98 أوكتان” 28000 ليرة. ومدد مصرف لبنان المركزي قرار ‏السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة ‏التابعة له حتى نهاية آذار الحالي.‏

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق ‏الصرف.‏

ومدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات ‏دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية آذار الحالي.‏