لبنان | بالفيديو: تحذير من حمية للمواطنين.. لا تسلكوا الطرقات إلا للضرورة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن أليات وزارة الاشغال ‏العامة والنقل تعمل منذ الفجر على فتح كل الطرقات وبشكل مستمر ولن ‏تبقي اي طريق دولية او رئيسية كمرحلة أولى مقفلة.‏

وتمنى في تغريدة عبر “تويتر” على المواطنين والمقيمين التقيد بتعليمات ‏الأجهزة الأمنية وعدم سلوك الطرقات الا للضرورة.‏

يذكر أنه يؤثر على لبنان منخفض جوي متمركز فوق تركيا، منذ ‏منتصف ليل الثلاثاء، ويسيطر طقس عاصف بارد ومثلج حيث تساقط ‏الثلوج تدنى الى ما دون عتبة الـ1000 متر.‏

طقس اليومين المقبلين: ‏

الاحد: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط ‏امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠ – ١٠٠٠ متر حسب ‏‏المناطق وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -‏‏٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما ‏الرياح جنوبية ‏غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س‎.‎

الاثنين: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط ‏امطار متقطعة ومتفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٧٠٠ – ٨٠٠ ‏متر وفي ‏البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً ‏وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ‏جنوبية غربية ‏ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س‎.‎