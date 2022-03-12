لبنان | بالفيديو: تحذير من حمية للمواطنين.. لا تسلكوا الطرقات إلا للضرورة

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علي حمية
أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن أليات وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل منذ الفجر على فتح كل الطرقات وبشكل مستمر ولن تبقي اي طريق دولية او رئيسية كمرحلة أولى مقفلة.
وتمنى في تغريدة عبر “تويتر” على المواطنين والمقيمين التقيد بتعليمات الأجهزة الأمنية وعدم سلوك الطرقات الا للضرورة.
يذكر أنه يؤثر على لبنان منخفض جوي متمركز فوق تركيا، منذ منتصف ليل الثلاثاء، ويسيطر طقس عاصف بارد ومثلج حيث تساقط الثلوج تدنى الى ما دون عتبة الـ1000 متر.
طقس اليومين المقبلين:
الاحد: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠ – ١٠٠٠ متر حسب المناطق وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
الاثنين: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متقطعة ومتفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٧٠٠ – ٨٠٠ متر وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.