لبنان | المنخفض الجوي مستمر.. إلى متى؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 43 دقيقة

ما زال منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية يضرب لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة وبفعالية اضعف من ناحية هطول ‏الأمطار مع استمرار موجة البرد الشديد وتساقط الثلوج ما دون الـ ١٠٠٠متر، ولا استقرار كلي في الاحوال الجوية قبل اواخر الاسبوع ‏المقبل‎.‎

تفاصيل طقس اليوم السبت‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ٥ و١٠ درجة وبقاعا بين -٣ و٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و٣ درجات‎.‎

‏٢‏‎- ‎الجو: غائم وممطر ومثلج على ٨٠٠ متر وفي البقاع

‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٦٠ و٩٥كم/س خصوصاً شمالا

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪؜‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي يرتفع ويسجل ١٠١٩‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية سيئة خصوصاً جبلا بسبب الضباب

‏٧‏‎- ‎البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة‎.‎

طقس اليومين المقبلين‎:‎

الاحد: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠ – ١٠٠٠ متر حسب ‏المناطق وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما ‏الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س‎.‎

الاثنين: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متقطعة ومتفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٧٠٠ – ٨٠٠ ‏متر وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ‏جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س‎.‎