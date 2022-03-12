لبنان | تأثير المنخفض الجوي على لبنان مستمر.. إليكم الطرقات الجبلية ‏المقطوعة ‏

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آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 7:43 صباحًا
الثلوج في لبنان
يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان، المصحوب بكتل هوائية باردة أدت إلى تدني درجات الحرارة، والذي ترافق مع هطول غزير للأمطار والثلوج على المرتفعات، ما أدّى إلى قطع عدد من الطرقات.
وفي هذا السياق، أفادت غرفة التحكّم المروري أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
- طريق ترشيش – زحلة
- طريق جزين – كفرحونة
- طريق ضهر البيدر
-طريق شبعا حاصبيا وطريق شبعا الهبارية سالكتين امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه أو ذات الدفع الرباعي
-طريق شبعا كفرشوبا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
-طريق شبعا عين عطا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم غائماً الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة متدنية، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ800 متر وما فوق نهارا ودون ذلك ليلا، مع حدوث انفراجات اعتباراً من بعد الظهر، كما يحذر من تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية بدءا من ارتفاع 900 متر، وجاء في النشرة الاتي:
– الحالة العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (GRETTA اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة وامطار غزيرة ورياح شديدة وثلوج على الجبال المتوسطة، والمتمركز حاليا فوق البحر الاسود ويتجه نحو تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط، حتى منتصف الاسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج الـ700 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع شمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.