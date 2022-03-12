لبنان | تأثير المنخفض الجوي على لبنان مستمر.. إليكم الطرقات الجبلية ‏المقطوعة ‏

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 7:43 صباحًا

يستمر تأثير المنخفض الجوي على لبنان، المصحوب بكتل هوائية باردة ‏أدت إلى تدني درجات الحرارة، والذي ترافق مع هطول غزير للأمطار ‏والثلوج على المرتفعات، ما أدّى إلى قطع عدد من الطرقات‎.‎

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وفي هذا السياق، أفادت غرفة التحكّم المروري أن الطرقات المقطوعة ‏بسبب تراكم الثلوج هي‎:‎

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‎- ‎طريق ترشيش – زحلة

‎- ‎طريق جزين – كفرحونة

‎- ‎طريق ضهر البيدر

-طريق شبعا حاصبيا وطريق شبعا الهبارية سالكتين امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنيه أو ذات الدفع الرباعي

-طريق شبعا كفرشوبا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

-طريق شبعا عين عطا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة ‏للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم غائماً الى غائم جزئياً مع ‏بقاء درجات الحرارة متدنية، تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ‏ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ800 متر وما فوق ‏نهارا ودون ذلك ليلا، مع حدوث انفراجات اعتباراً من بعد الظهر، كما ‏يحذر من تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية بدءا من ارتفاع 900 ‏متر، وجاء في النشرة الاتي:‏

‏– الحالة العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (‏GRETTA‏ ‏اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة وامطار غزيرة ورياح شديدة ‏وثلوج على الجبال المتوسطة، والمتمركز حاليا فوق البحر الاسود ويتجه ‏نحو تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط، حتى منتصف الاسبوع المقبل ‏حيث تلامس الثلوج الـ700 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع شمالا مع ‏درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.‏