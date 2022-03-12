لبنان | جنون مولدات الكهرباء.. الفاتورة إلى ارتفاع “40%”!!

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

أشار رئيس تجمع أصحاب ​المولدات الخاصة​، ​​عبدو سعادة​​، إلى أنه “إذا لم تُتّخذ أي حلول في موضوع ​المازوت​ مثل تسعيره ​بالليرة اللبنانية​ وفق منصّة سعر “صيرفة” أو ربّما دعم سعر المازوت، فسنشهد بعد 15 آذار انطفاءً للمولّدات في أغلبيّة المناطق”.

وأكد في حديث تلفزيوني لقناة الـ”MTV”، أن “الفاتورة سترتفع بنسبة 30% إلى 40%.. ولسنا من يحدد سعر صفيحة المازوت”، مشدداً أن “على ​الدولة​ أن تعود إلى دعم المازوت، مما يسمح لنا بخفض ساعات التقنين، وبذلك تنخفض الفواتير”.

وفي تصريح سابق لسعادة عن التّدابير الّتي سيتّخذها أصحاب المولّدات لمواجهة ارتفاع ​أسعار المحروقات​ عالميًّا، أوضح أنّ “البعض لجأ إلى خفض ساعات التّغذية إلى 8 أو 10 ساعات واقتصارها على التّغذية ليلًا، من الخامسة عصرًا إلى 12 ليلًا”، لافتًا إلى أنّه “إذا لم تُتّخذ أي حلول في موضوع المازوت مثل تسعيره بالليرة اللبنانية وفق منصّة سعر “صيرفة” أو ربّما دعم سعر المازوت، فسنشهد بعد 15 آذار انطفاءً للمولّدات في أغلبيّة المناطق، مثلما حصل في منطقة ​دير القمر​”.

وعن نسبة تراجع المشتركين في المولدات الخاصة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، أعلن أنّ “ما بين إلغاء الاشتراك بسبب عدم القدرة على دفع فاتورة المولّد، ومَن خفّض حجم الأمبير من 10 إلى 5 أو من 5 إلى 2 أمبير، تتراوح النّسبة ما بين 20 إلى 30 في المئة”.