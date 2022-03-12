لبنان | احذروا من طبقات الجليد مساء غدٍ السبت

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأنه يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (GRETTA) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز حالياً فوق البحر الاسود و يتجه نحو تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط و الذي يحمل معه أمطار غزيرة، رياح شديدة، وثلوج على الجبال المتوسطة ويستمر تأثيره حتى منتصف الاسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج ال700 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع شمالاً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.

وتوقعت أن يكون طقس السبت غائما الى غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة متدنية، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ال800 متر وما فوق نهارًا ودون ذلك ليلاً. مع حدوث انفراجات اعتباراً من بعد الظهر، كما نحذر من تكون الجليد ليلاً على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 900 متر.

وتوقعت أن يكون طقس الأحد غائم جزئياً الى غائم احياناً وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية و متفرقة خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار. كما يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 800 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

على أن يكون طقس الإثنين غائم جزئياً نهارًا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط امطار محلية متقطعة خاصة شمال وشمال شرقي البلاد وثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق والذي ينخفض مستوى تساقطه ليلاً دون ال 700 متر خاصة شمال البلاد نتيجة الانخفاض الملموس بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الأكثر برودة، كما نحذر من تكوّن الجليد فجر الثلاثاء على الطرقات التي تعلو عن ال 600 متر وما فوق.