لبنان | جيري ماهر: جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لن تمر دون عقاب.. وحزب الله سيُحاسب ولو بعد حين

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 10:22 مساءً

اعتبر المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر انه للأسف اليوم الدولة خاضعة تماما لسيطرة حزب الله ولقراره، ولكن لدينا ايمان بالمؤسسات والسلطات الامنية والقضائية، ونطالبها اليوم بأن يكون لديها دور واضح وصريح ايضا بملاحقة هؤلاء الارهابيين، وكل الارهابيين التابعين لهذا التنظيم.

واكد في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال اننا اليوم امام قرار جديد وادانة جديدة لحزب الله وهذه ليست الادانة الوحيدة والاخيرة، واعتقد انه في المرحلة المقبلة سيكون هناك تصعيدا اكبر من قبل المحكمة الدولية، وخصوصا ان اليوم المرحلة اوضح، ليس فيها تخمينات وتنازلات وليس هناك محاولة “لملمة” لقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وابعادها عن الحقيقة وعن محاسبات الجنات كما كان يحصل في السنوات الماضي.

واعتبر ماهر اننا اليوم امام مرحلة جديدة تواجه فيها هذه التنظيمات الارهابية وعلى رأسها حزب الله المتهم الوحيد في تنفيذ هذه الجريمة الارهابية التي استهدفت الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتابع ان الدولة اليوم مطالبة بالرغم من انها غير قادرة على فعل الكثير ولم تفعل سابقا، ولكن من المفروض اليوم تحمل المسؤوليات ومتابعة لهذا الملف وملاحقة هؤلاء الارهابيين باي شكل من الاشكال من قبل الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية لتسليمهم للمحكمة الدولية للإيصال الى محاكمتهم ومحاسبتهم والى الوصول ايضا الى المزيد من المعلومات حول الجهات الاي ساهمة في تنفيذ هذه الجريمة.

ورأى ماهر ان حزب الله مجرم وليس “قديس” ، مؤكدا ان القتلى المؤجرين سيحاسبون ولن تمر هذه الجريمة من دون محاسبة او عقاب. واضاف ان حزب الله لا يعترف بالمحكمة الدولية ولا يعترف بلبنان ولا بشعبه ككل، ولا يعترف بقيادات لبنان وهو الذي قتل معظم القيادات السياسية و المعارضة والاعلامية المعارضة له، لذلك نحن لا نستغرب حملته على المحكمة الدولية، مؤكدا ان حزب الله سيحاسب، مهما حاول ان يتلطى بسلاحه وتهديداته وقوته التي كان يتمتع بها في الفترة السابقة وهذا سينتهي وسيحاسب هذا الحزب وكل من وقف الى جانب هذا الحزب وسمح له بالوصول الى ما وصل اليه اليوم ليسقط هذا البلد وقياداته بسبب السياسات التي أنتهجها والجرائم التي نفذها في الداخل و الخارج اللبناني، والحساب سيكون على كل الجرائم التي مارسها في سوريا واليمن وكل الدول الافريقية والاوروبية.

وختم ماهر ان العدالة آتية وسيحاسب هذا الحزب على الجريمة التي نفذها.