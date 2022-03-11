لبنان | اطمئنوا.. أسعار المحروقات إلى انخفاض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى “بدء وصول بواخر المحروقات، وهو ما يريح السوق اللبنانية”.

وقال: “نطمئن الى اننا سنشهد الاسبوع المقبل انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت اذا بقيت اسعار صيرفة والسوق السوداء كما هي الآن”.

وشدد ابو شقرا على “ضرورة استيراد كميات أكثر للنفط من قبل الشركات والدولة”، مشيراً الى ان “الارتفاع الذي شهدناه اليوم في جدول الاسعار سببه ارتفاع سعر صيرفة وسعر الدولار في السوق السوداء”.