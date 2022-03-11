لبنان | لماذا ارتفعت أسعار المحروقات مجدداً؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن “انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية والازمة التي نتجت منها بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لا تزال تؤثر على أسعار المحروقات في لبنان وتزيد عبئها على الاقتصاد المحلي وعلى المواطنين”.

وقال في بيان: “في جدول تركيب الاسعار اليوم، رفع مصرف لبنان سعر صرف الدولار الذي يؤمنه وفقا لمنصة صيرفة لاستيراد 85% من البنزين من 20200 الى 20900 ليرة.

أما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15% من البنزين، والمحتسب وفقاً لأسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فارتفع بدوره من 20707 الى 21457 ليرة”.

وأشار إلى ان انعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميا، أدى الى ارتفاع ثمن البضاعة المستوردة في جدول اليوم. فسعر كيلوليتر البنزين ارتفع 17.07 دولار والمازوت ارتفع 32 دولار”.