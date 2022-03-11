لبنان | لبنان لم يسلم أيضاً من طقس أوكرانيا.. استعدوا لمنخفض جوي جديد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 32 دقيقة

أكد رئيس مصلحة الأرصاد الجوية مارك وهيبة أن منخفض جوي متمركز فوق أوكرانيا يتجه تدريجاً باتجاه الجنوب تمتدّ آثاره الى الحوض الشرقي للمتوسط وقد يستمر المنخفض الجوي مع الأمطار والثلوج الى بداية الأسبوع المقبل.

وحذر وهيبة في حديث تلفزيوني المواطنين من خطر تطاير اللوحات الاعلانية أو اقتلاع الأشجار.

ويسيطر المنخفض الجوي البارد “Gretta” على الأراضي اللبنانية وبخاصة شمالاً وبقاعاً، إذ اشتدّت العواصف في المناطق الشمالية مع ساعات الفجر الأولى، إذ سجل تساقط للثلوج على المرتفعات اعتباراً من 1200 متر وما فوق وسط عصف رياح قوي وشديد البرودة ما أعاد تحريك جرافات مراكز رفع الثلوج لفتح الطرق.

وفي السواحل، تهطل أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق قويين ورياح عاتية وبرودة وصقيع.

ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالمنخفض الجوي (GRETTA) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز حالياً فوق أوكرانيا ويتجه نحو تركيا والحوض الشرقي للمتوسط، وفق ما أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان.