لبنان | بالصور.. الحكومة اللبنانية تعين وزير إعلام معادياً للسعودية والعرب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 12:19 صباحًا

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوماً يقضي بتعيين زياد مكاري وزيراً للإعلام، خلفاً للوزير السابق جورج قرداحي، الذي كان قدم استقالته في 3 كانون الاول 2021.

تعيين مكاري جاء على خلفية تسميته من قبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي اعتبر أن “الحكومة الحالية قد تستمرّ بعملها في حال لم تحصل انتخابات رئاسية، فلا نريد لأحد أن ينال الثلث المعطّل”، غامزاً من قناة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

ولكن المفارقة أن الحكومة استبدلت بجورج قرداحي الذي أساء بتصريحاته لعلاقات لبنان مع الأشقاء الخليجيين، الوزير مكاري، الذي اشتهر أيضاً بمواقف ضد المملكة العربية السعودية، خصوصاً في مسألة “رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري” استقالته قبل سنوات من الرياض، وكذلك في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي اعتبرها مكاري أنها “تستحق جائزة أغبى جريمة في تاريخ البشرية ومن دون منازع طبعاً”.

ففي إحدى تغريدات عبر حسابه على تويتر، يقول مكاري: “في #يوم_القدس_العالمي تذكّروا كيف باع العرب #فلسطين و قضيتها و لا تنسوا الدعاء للمقاومة في لبنان”.

وفي تغريدة أخرى تحدث فيها عن اجتماع لقادة 14 آذار في السعودية قائلاً: “كم هو مذلّ استدعاء ابطال السيادة و الاستقلال، قيادات #١٤آذار الى السعودية”

يشار إلى أن الوزير جورج قرداحي استقالته في 3 ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد 38 يوماً على الأزمة التي أحدثتها تصريحاته حول حرب اليمن والتي دفعت وزارة الخارجية السعودية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى استدعاء سفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة لتسليمه مذكرة الاحتجاج، قبل أن تكر سبحة تضامن بعض دول الخليج مع السعودية في المواقف والإجراءات والقيود المشددة التي فرضت على لبنان.

وعيّن وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للإعلام بالوكالة في وقتٍ كان رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية يرفض تسمية البديل، كما كان من المعترضين على فكرة استقالة قرداحي الذي يمثله في الحكومة اللبنانية، تماماً كموقف حليفه “حزب الله”.