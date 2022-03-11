لبنان | محمد أبو حيدر: نحن أمام أزمة قمح وزيت وذرة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أن “تأثير الأزمة الأوكرانيّة على توفّر الغذاء في لبنان واضح، و81 في المئة من القمح في لبنان يُستورد من أوكرانيا و14 في المئة من روسيا”.

وأضاف في تصريح تلفزيوني: “50 مراقب عندنا في الوزارة لمراقبة الاف المتاجر والمحلات ورغم كل ذلك نظمّنا محاضر بحق المخالفين ونقوم بدورنا الرقابي”.

وتابع ابو حيدر: “نحن أمام أزمة في ما يتعلّق بالقمح والزيت والذرة وتمّ تكليف لجنة لمتابعة الأمر أجرت اجتماعين وأقرّت منع تصدير بعض المنتجات من أجل الأمن الغذائي”.