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لبنان | حمادة: المحكمة الدولية أثبتت أن الحقيقة لا يمكن أن تخفيها مجموعة من الأشرار

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر النائب المستقيل، مروان حمادة في بيان، أن “المحكمة الدولية للبنان أثبتت اليوم، رغم الوقت الضائع والتكاليف الباهظة، أن الحقيقة لا يمكن أن تخفيها مجموعة من الأشرار ارتكبت جريمة العصر في حق الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه في ثورة الأرز”.

وقال: “إن تأكيد ضلوع حزب الله في عملية الاغتيال في كل المراحل التحضيرية والتنفيذية والتمويهية، يعطي للعدالة من أجل لبنان عمقا جديدا يتطلب من السلطة الرسمية تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية في حق المجرمين واستخلاص الدروس والعبر التي لا بد أن تطرح على الشعب اللبناني المنتفض على الهيمنة، عشية الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في وطننا الصغير”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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