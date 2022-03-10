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لبنان | بهاء الحريري: نطالب الحكومة بتحميل حزب الله مسؤولية التستر على مرتكبي جريمة اغتيال “رفيق الحريري”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين
بهاء الحريري

بهاء الحريري

صدر عن بهاء الحريري البيان الاتي:

ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما وهما العنصران التابعان لميليشيا حزب الله يؤكد مرة جديدة ان المتهم الاول في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو هذا الحزب وقيادته و عناصره وعليه نطالب الدولة اللبنانية بملاحقة المجرمين وتحميل حزب الله مسؤولية التستر على مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية.

واذ نؤكد اننا لن نتغاضى بعد اليوم عن محاسبة المرتكبين ندعو السلطة في لبنان الى عدم التغاضي عن قرار المحكمة والعمل سريعاً على مطالبة الحزب بتسليم المتهمين الى العدالة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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