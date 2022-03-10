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لبنان | بعد إسقاط “الميغاسنتر”.. باسيل: “بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر”

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 7:48 مساءً

بعد إسقاط بند “الميغاسنتر” في جلسة مجلس الوزراء  واقرار اعتماده في الـ2026، غرّد رئيس “التيار الوطني الحرّ”، النائب جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلا: “تطيير الميغاسنتر ضربة كبيرة للديمقراطية لأن بيزيد المال السياسي الانتخابي وبتنقص نسبة المشاركة”.

وتابع: “كلّما انخفضت المشاركة، بتنخفض شرعية التمثيل. طبيعي انو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت”!

أضاف: “بكرا يتذكرونا يلي ما رح يقدروا يطلعوا ينتخبوا بضيعهم الّا ما يدفع حدا نقلهم، وبيتذكرونا يلّي ما بتسمح كرامتهم يدفع حدا عنهم. بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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