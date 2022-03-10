لبنان | دعوى قضائية ضد مرشح للانتخابات في عكار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

استدعى قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني، المرشح عن المقعد الاورثوذكسي في عكار سجيع عطية، إلى جلسة استجواب يعقدها يوم الثلاثاء في 22 آذار الحالي بدعوى هدر واختلاس الأموال مقامة ضده ومحالة إلى دائرته بموجب ورقة طلب صادرة عن النيابة العامة الاستئنافية في الشمال.

ولم تعرف بعد الجهة التي ادعت على عطية المحسوب على نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس بهذا الجرم، وهو ما يطرح تساؤلات عن توقيت تقديم هذه الدعوى، وما إذا كانت تندرج في سياق حرق أسماء مرشحين بارزين من قبل منافسين لهم على لوائح أخرى، الا أن مصادر قضائية دعت الى التريث بانتظار عقد الجلسة، التي سيحسم فيها القاضي الزعني ما إذا كانت القضية تنطوي بالفعل على جرم جزائي، أم أنها ذات أبعاد سياسية.