لبنان | دولار السوق السوداء “نزول”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سجل دولار السوق السوداء اليوم الخميس انخفاضاً بسيطاً إذ تراوح ما بين الـ22800 ليرة لبنانية للشراء و22700 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أنه عاود الدولار أمس ارتفاعه، ورجّح البروفيسور جاسم عجاقة هذا الارتفاع في حديث عبر “صوت بيروت إنترناشونال” بالدرجة الاولى، الى زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء خارج منصة صيرفة من قبل التجار الذين أصبحوا بحاجة الى دولارات أكثر للاستيراد، بسبب ارتفاع اسعار السلع العالمية.

كما اعتبر ان هناك حسابات سياسية معينة خلف زيادة الطلب على الدولار كي يثبتوا ان اجراءات مصرف لبنان غير مؤاتية.

واذ رأى ان الطلب سيزيد على الدولار، طالما ان الازمة الاوكرانية مستمرة واسعار النفط والسلع كافةً الى ارتفاع، اكّد ان منصة صيرفة لن تتوقف وان عُلقت لوقت قليل صباح اليوم للاخذ بالاعتبار الاسعار الجديدة.

ووضع عجاقة امر ارتفاع سعر الصرف ضمن خانة التلاعب واستغلال الحرب الاوكرانية، لبث اجواء عن وضع غذائي سيئ بهدف تحقيق ارباح اضافية من قبل بعض التجار، معتبرا ان الامن الغذائي في خطر بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، ومشيراً الى انه حتى الان لم تؤمن اسواق بديلة معتبراً ان التخبط السياسي الذي نعيشه، سيما وأننا على ابواب انتخابات، هو السبب الاساسي في كل الازمات التي نعيشها.