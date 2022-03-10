لبنان | طقس عاصف بامتياز في الأيام المقبلة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان منخفض جوي متمركز فوق شرق تركيا ومصحوب برياح شمالية قطبية، بفعالية أقوى بعد الظهر من ناحية الامطار والبرودة، ليتحول إلى عاصف وبارد جدا ومثلج يوم غد، حيث تساقط الثلوج سيتدنى إلى ما دون عتبة الـ ١٠٠٠متر يوم الجمعة والسبت، فيما البرد القارس سيستمر لعدة ايام.

وقد يترافق المنخفض الجوي مع أمطار محلية وثلوج ما دون الـ ١٠٠٠متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٩ و ١٤ درجة بقاعا بين ٢ و ٨ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ٧ درجات

– الجو : غائم وممطر ومثلج على ١٥٠٠متر ثم على ١٢٠٠ ليلاً

– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تشتد مساءً سرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪؜

– الضغط الجوي ١٠٠٧ hpa

– الرؤية سيئة خاصة جبلا بسبب الضباب

– البحر يتحول الى مرتفع الموج (٣ امتار) وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غير مستقر عاصف وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار رعدية غزيرة احيانا وتتساقط حبات البرد، فيما تتساقط الثلوج على ٩٠٠ متر وفي البقاع باكرا ثم تطال ٧٠٠ متر تدريجياً ليلا وربما زخات اقل شمالاً ليل الجمعة –

السبت: الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٦ و ١٠ درجة ساحلا وبين -٣ و ٣ بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية جداً نهارا وسرعتها بين ٦٠ و ١٠٠ كم/س (خاصة شمالا).